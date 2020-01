Malines envoie deux jeunes à Heist

Le Kavé a profité de la période des stages hivernaux pour envoyer deux jeunes de 20 et 21 ans en Division 1 Amateurs.

Malines a annoncé ce lundi après-midi, via son site officiel, qu’Arno Van Keilegom et Alec Van Hoorenbeeck (21) seront prêtés au KSK Heist. Le prêt aura lieu jusque la fin de cette saison.

Tom Caluwé, qui travaile avec les jeunes du Kavé, a expliqué sur le site malinwa : " Cela leur permettra d'accumuler plus de temps de jeu et de se développer davantage. Nous allons continuer à les guider et les soutenir chaque semaine."