Deux Diables Rouges dans le onze de la décennie du Zenit

Si la décennie n'est techniquement pas terminée, plusieurs clubs de football demandent à leurs supporters d'établir un onze de base le plus emblématique des dix dernières années.

Le Zenit ne déroge pas à la règle et les supporters du club ont voté pour une équipe composée de deux Diables rouges : Axel Witsel et Nicolas Lombaerts.

Aux côtés de nos compatriotes, on retrouve également Criscito, Ivanovic, Arshavin, Dzyuba ou encore le Brésilien Hulk.

