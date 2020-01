Lokeren crée la surprise et s'impose à Virton

Dernier de classe, Lokeren a crée la surprise en empochant la totalité de l'enjeu à Virton

Double vainqueur de Lommel et OHL avant la trêve hivernale, Virton s’était replacé dans la course à la 2e tranche. Le partage du Beerschot contre Roulers lui permettait, en cas de succès, de revenir à la hauteur des Anversois. L’adversaire du jour, Lokeren, en pleine déliquescence n’avait plus gagné depuis le 29 octobre soit huit rencontres d’affilée. Il y avait un coup à jouer pour les hommes de Christian Bracconi qui, néanmoins, craignait cet adversaire. Le T1 ne croyait pas si bien dire. Après une demi-heure de jeu, les Waaslandiens avaient frappé à deux reprises respectivement par Benchaib (5e) et Amano (30e). Coup de froid dans les travées. Dos au mur, Virton allait tenter de réagir et d’amener du danger devant la cage de Defourny. Couturier (34e) pensait réduire la marque mais le dernier rempart, auteur d’une prestation cinq étoiles, y alla d’un prodigieux réflexe du pied. Sans le savoir, c’était un tournant. D’un autre côté, juste avant le repos De Witte pensait tripler la mise. Moris sauva les meubles (45+1) de maîtresse façon.

Dès la reprise, Virton mettait tout en œuvre pour enflammer les débats. Il restait à trouver la faille pour relancer le suspense. Ni Turpel ni Couturier ni Sylla - frappe sur le piquet - ni Claes ni Lapoussin étaient récompensés de leurs efforts. Les minutes s’égrenaient et Lokeren, avec deux buts d’avance, était sur de velours. Le dernier rempart Defourny multipliait les arrêts lorsque les circonstances l’exigeaient. À la 90 minute, le jeune Ribeiro y allait d’une frappe en pleine lucarne (1-2). C’était trop tard. Virton compte trois points de retard sur le Beerschot, leader de la 2e tranche.