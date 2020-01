"Fier": Dieumerci Ndongala fait ses adieux à Genk, belle opération financière pour le Racing?

Dieumerci Ndongala quitte bel et bien le Racing Genk et ce n'est pas un dernier mois compliqué qui entâchera les souvenirs de son aventure limbourgeoise.

Champion de Belgique avec Philippe Clement la saison dernière, Dieumerci Ndongala aura vécu des semaines difficiles en fin d'année 2019 à Genk. Écarté du noyau début décembre, l'ailier confirme son départ dans un message publié sur Instagram.

"Nous avons marqué l'histoire"

"Je suis fier d'avoir porté le maillot de Genk (...), nous avons marqué l'histoire ensemble et ce n'est pas ce dernier mois qui me fera oublier tout l'amour que j'ai reçu des supporters, équipiers, staff et toutes les personnes que j'ai côtoyées dans ce club", insiste Dieumerci Ndongala.

L'ancien du Standard et de Charleroi devrait s'engager dans les prochaines heures avec Kasimpasa, actuel 14e du championnat de Turquie et le club stambouliote qui pourrait, selon les médias turcs, débourser 1,5 millions d'euros pour s'attacher ses services, un montant supérieur au prix payé par Genk pour le faire venir du Standard (1,35 millions d'euros)