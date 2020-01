Réduit à dix pendant 80 minutes, l'Antwerp remonte le Cercle de Bruges

La reprise du championnat ne pouvait pas plus mal commencer pour l'Antwerp. Après huit minutes de jeu, le Great Old était mené au score et réduit à dix.

Kevin Hoggas convertissait un pénalty après moins de deux minutes de jeu. Six minutes plus tard, Wesley Hoedt recevait une carte rouge. Mais, avec une nouvelle force de caractère, les Anversois ont su revenir dans la partie. Après 13 minutes, Lior Refaelov remettait les équipes à égalité. A 10 contre 11, l'Antwerp était obligé de faire le gros dos ; la possession était inférieure aux 40%. Le Cercle n'arrivait pourtant pas à faire la différence, malgré la présence des nouveaux joueurs et la création de plusieurs occasions. A l'image de la première partie de saison, les Brugeois ont à nouveau manqué de réussite et d'efficacité. A la 55ème, Alexis De Sart mettait l'Antwerp devant, grâce à une jolie frappe. Didier Lamek zé montait finalement au jeu trois minutes plus tard pour remplacer Kevin Mirallas. En contre, Mbokani et lui manquèrent de faire le break. Les Anversois parvinrent tout de même a conservé leur maigre avantage. Au classement, ils recollent La Gantoise à la deuxième place. Par contre, pour le Cercle rien ne va plus ; ils s'enfoncent à la dernière place du classement.