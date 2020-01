Une défaite, mais du positif ? "Bruges est au top et on les a inquiétés"

Anderlecht a été forcé de s'incliner à domicile face à Bruges une nouvelle fois, mais le sentiment général était bien différent de celui suivant l'élimination en Coupe.

Cette fois, le RSCA a fait jeu égal et même proposé un meilleur jeu que le FC Bruges pendant une bonne partie de la première période. "Ce résultat est difficile à accepter au vu de la qualité et de l'engagement qu'on a mis dans ce match", regrettait Albert Sambi Lokonga. "On a commencé la rencontre comme il le fallait : en prenant directement Bruges à la gorge. Il faut faire comme ça face à chaque adversaire".

C'est cependant le Club qui a pris le dessus à l'expérience. "On a des occasions nettes, on ne les concrétise pas ; ils ont des occasions moins nettes, c'est but", pointe Lokonga. "La différence entre eux et nous, c'est qu'ils sont à leur pic de forme et nous en progression. Pourtant, on les a mis en danger : c'est de bon augure pour la suite", souligne-t-il encore. "On ne s'en fait pas pour la suite et au vu du contenu, je reste serein".