"Un sentiment mitigé" pour les Unionistes malgré un partage chez le leader

L'Union Saint-Gilloise a beau avoir ramené un bon point du déplacement au Beerschot, coach et joueurs ont exprimé un goût de trop de peu.

USG et Beerschot ont partagé l'enjeu (1-1) ce samedi soir. Ce qui a particulièrement frustré les Bruxellois, c'est ce but anversois tombé quelques dizaines de secondes après la reprise.

Sur le site internet du club, on peut lire les réflexions d'après matchs du coach Thomas Christiansen : "Ce but est presque venu avant qu’on ne monte sur le terrain. Par contre on est revenu, on s’est battu, on a tout donné mais on doit, malheureusement, se satisfaire d’un point. On devait gagner aujourd’hui, mais ce n’est que quand on a été mené qu’on a joué plus libéré, et qu’on a créé de meilleures attaques. Tout reste possible dans cette compétition, et on ne lâchera rien tant que c'est le cas".

Sigurd Haugen, malgré son but, partage l'avis mitigé de son entraîneur : " Je suis content d’avoir marqué mais j’aurais préféré repartir avec la victoire. On a eu beaucoup d’occasions pour terminer le match, c’est dommage qu’on ne prenne pas les trois points car on a pu développer notre jeu en deuxième mi-temps, et forcer des occasions".