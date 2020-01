L'avenir de Jean-François Gillet au Standard bientôt décidé ?

Le Standard réfléchit à prolonger son gardien Jean-François Gillet, bientôt 41 ans.

Jean-François Gillet n'est plus le troisième portier des Rouches : s'il a entamé la saison dans ce rôle, il est désormais redevenu le second gardien de but du Standard de Liège au vu des prestations décevantes de Vanja Milinkovic-Savic, arrivé pour être ... titulaire à moyen terme, mais qui peut partir.

Aujourd'hui n°2 derrière Arnaud Bodart, Gillet (40 ans) pourrait rempiler pour une année de plus, d'après La Dernière Heure. En fin de contrat en juin prochain, il dispose d'une option que le Standard envisagerait de lever pour que le vétéran, très apprécié du vestiaire et du public, reste au sein du noyau une saison de plus.