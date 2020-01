Qualifications pour le Mondial 2022 : Le Cameroun ou la Côte d'Ivoire passera à la trappe

Ce mardi soir au Caire a été effectué le tirage au sort du deuxième tour des qualifications de la zone Afrique pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. La première journée aura lieu en octobre prochain.

L’Algérie, championne d’Afrique en titre, ne devrait pas avoir de difficultés à terminer à la première place de son groupe où elle a hérité du Burkina Faso, du Niger et de Djibouti. Le Sénégal, finaliste de la dernière CAN, jouera face au Togo, le Congo et la Namibie.

Par contre, le Cameroun ou la Côte d’Ivoire restera sur le carreau. En effet, les deux sélections s’affronteront lors de ce deuxième tour, et comme seuls les premiers de chaque groupe se qualifieront pour les barrages, cela signifie donc qu’une de ses deux grosses nations passera à la trappe. Plusieurs groupes comme celui du Maroc, de la Tunisie et de l'Égypte pourraient réserver des surprises tandis que celui composé de la RD Congo, du Bénin, de la Tanzanie et de Madagascar, est sans doute l'un des plus ouverts.



Le tirage au sort complet :

Groupe A : Algérie, Burkina Faso, Niger, Djibouti

Groupe B : Tunisie, Zambie, Mauritanie, Guinée Equatoriale

Groupe C : Nigeria, Cap Vert, Centrafrique, Liberia

Groupe D : Cameroun, Côte d’Ivoire, Mozambique, Malawi

Groupe E : Mali, Ouganda, Kenya, Rwanda

Groupe F : Egypte, Gabon, Libye, Angola

Groupe G : Ghana, Afrique du Sud, Zimbabwe, Ethiopie

Groupe H : Sénégal, Congo, Namibie, Togo

Groupe I : Maroc, Guinée, Guinée-Bissau, Soudan

Groupe J : RD Congo, Bénin, Madagascar, Tanzanie