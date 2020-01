Pierre Emerick Aubameyang n'est pas contre un transfert au Barca

Cela tombe bien pour le Gabonais ; les dirigeants catalans se sont renseignés auprès des Gunners pour connaître les conditions.

Selon le média espagnol Mundo Deportivo, le Barca a démontré de l'intérêt pour acquérir Aubameyang. Le staff technique catalan connaîtrait à présent les situations sportives et contractuelles du joueur. Selon la presse ibérique, Barcelone s'est dit être ouvert à tenter sa chance.

De son côté, le joueur souhaite quitter Arsenal. L'attaquant de 30 ans a encore un an et demi de contrat avec les Gunners. Malgré quelques tensions et une situation collective relativement moyenne, l'attaquant fait partie des meilleurs buteurs européens cette saison : il en a déjà claqué 14 en Premier League, et 2 en Europa League.