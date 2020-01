Dylan Seys s'engage officiellement avec Mouscron

L'ailier était en test avec les Hurlus depuis le mois de décembre 2019.

Dylan Seys s'est engagé avec l'Excel Mouscron jusqu'en juin 2021. Après avoir accompagné les Hurlus en stage hivernal, l'ailier a officiellement rejoint le club.

Le joueur de 23 ans évoluait au RKC Waalwijk jusqu'en décembre avant de rompre son contrat avec le club.

L'ancien, formé à Bruges, s'est engagé pour un an et demi et une année en option.