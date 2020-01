Hatem Ben Arfa, sans club depuis six mois, enfin prêt à rebondir

Hatem Ben Arfa est libre de tout contrat depuis la fin de son bail au Stade Rennais, où il a évolué la saison passée. Après six mois sans club, il devrait enfin rebondir.

On se demandait où rebondirait Hatem Ben Arfa (32 ans), qui vit un nouvel épisode compliqué dans sa carrière après avoir été mis au placard au PSG et avoir quitté le Stade Rennais, où il avait pourtant montré à nouveau toutes ses qualités. Le Français a ainsi passé six mois sans club.

Cet hiver, il devrait enfin retrouver un employeur, et au plus haut niveau : d'après le Mundo Deportivo, "HBA" va s'engager avec Valladolid, 16e de Liga, découvrant ainsi le championnat espagnol après la Ligue 1 et la Premier League.