🎥 Deux buts de Steven Defour dans le Top-10 des buts de la décennie de Burnley

L'ancien club de Steven Defour a publié son Top-10 des buts de la décennie.

Le club de Burnley a révélé son Top-10 des buts de la décennie. Dix réalisations où l'on retrouve... deux buts de Steven Defour.

L'actuel joueur de l'Antwerp y a passé trois saisons entre 2016 et 2019, un séjour miné par les blessures, même si le médian a toutefois foulé les pelouses du Royaume à plus de 50 reprises et surtout inscrit deux beaux buts qui garderont une place dans l'histoire du club.

A vous de juger.