Des U21 anderlechtois de ... 17 ans de moyenne : la garderie de Craig Bellamy

Le RSCA U21 a dominé le Standard dans le Clasico des Espoirs ce lundi. Pourtant, les Mauves ressemblaient plutôt à une équipe U18 ...

Si on écarte de l'équation Kenneth Saief (26 ans), seul joueur hors-catégorie à évoluer avec les Espoirs pour garder le rythme en vue d'un départ (toujours possible, le mercato israélien se fermant dans deux jours), la moyenne d'âge des dix autres joueurs alignés par Anderlecht lors du Clasico U21 était de 17,3 ans. Le banc avait 18,1 ans de moyenne en comptant 18 ans à Simion Michez, qui les aura dans 5 jours.

La cause de ce surclassage est principalement à trouver dans le fait que la plupart de ces U21 évolue déjà en équipe A : Yari Verschaeren, Killian Sardella, Marco Kana, Jérémy Doku et plus récemment Antoine Colassin faisaient il y a peu partie du noyau Espoirs. Même Sieben Dewaele (20 ans) et Francis Amuzu (20 ans) pourraient toujours jouer pour Craig Bellamy, qui avait déjà reconnu il y a quelques mois que son travail n'était pas facilité par cette perméabilité entre équipe U21 et équipe A.

Quelques phénomènes

Le cas le plus étonnant est naturellement celui de Mario Stroeykens, ailier droit ce lundi. Plusieurs fois durant le match, il aura fallu vérifier la feuille de match : oui, Stroeykens a bien ... 15 ans. Plutôt déroutant, intelligent dans ses déplacements et ses décisions, revenant souvent plus bas dans le jeu et combinant avec son back, le (très) jeune flanc est un phénomène qui a déjà signé son premier contrat pro, dès ses 15 ans et malgré beaucoup d'intérêt.

Mario Stroeykens lors de la Future Cup en 2019

Mohamed Guindo, lui, a 16 ans. Sans avoir la carrure de Lukaku à l'époque, il paraît déjà très mûr physiquement mais est surtout au-dessus du lot techniquement : prises de balle déroutantes, culot, il doit cependant parvenir à être performant sur l'ensemble d'un match plutôt que par éclairs. Même constat de patience pour Kristian Arnstad (16 ans), la perle attirée par Frank Arnesen : très fort techniquement, il a encore du travail sur le plan physique - mais c'était le cas d'un Verschaeren qui a pourtant explosé en D1A.

La surprise viendra peut-être de joueurs moins "spectaculaires", mais capables de contrôler le milieu de terrain du Standard pourtant présenté comme prometteur (Pavlovic - Patoulidis - Dinsifwa) : Théo Leoni (capitaine, mature et déjà présent au stage hivernal avec les A), Nayel Mehssatou et Mathis Suray (tous deux buteurs) ont été les clefs du jeu très organisé des jeunes anderlechtois. Rappelons qu'à l'époque, personne ne pariait sur l'arrivée en A de Leander Dendoncker, pas plus récemment que sur celles de Sieben Dewaele et Killian Sardella ...

Théo Léoni lors du match amical du RSCA face à Audenarde