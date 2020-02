Le successeur de Johan Walem chez les Espoirs serait connu !

La Fédération aurait trouvé le successeur de Johan Walem à la tête de la sélection Espoirs et privilégierait une piste interne : Jacky Mathijssen devrait passer des U19 aux U21.

Il était l'un des candidats les plus plausibles et les plus cités, aux côtés de Gert Verheyen (ancien coach des U19) : Jacky Mathijssen, actuel sélectionneur des U19 belges, devrait d'après Het Laatste Nieuws devenir le nouveau sélectionneur des Espoirs et succéder à Johan Walem parti entraîner Chypre.

Mathijssen (56 ans), arrivé en 2018 à la tête des U19, est très apprécié par Roberto Martinez et son travail est loué à la Belgian FA. Il pourrait rapidement être officialisé et son premier match serait le 31 mars prochain face à la Bosnie-Herzégovine, dans le cadre des qualifications pour l'Euro U21 de 2021. Un rôle très important pour l'ancien entraîneur d'OHL, du Beerschot et du FC Bruges quand on connaît la perméabilité voulue entre le noyau U21 et le noyau Espoirs.

Les U19, eux, devraient rapidement trouver un nouveau sélectionneur : ils disputent le Tour Elite au printemps prochain afin de se qualifier pour l'Euro U19.