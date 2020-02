Le Barça aurait tranché concernant l'avenir d'Eric Abidal

Lionel Messi avait taclé le directeur sportif blaugrana sur Instagram quand ce dernier avait dit que plusieurs joueurs n'étaient pas satisfaits d'Ernesto Valverde.

Le directeur sportif du FC Barcelone, Eric Abidal était embarqué dans une crise interne suite à la réponse cinglante de Lionel Messi. En déplacement, le président Josep Maria Bartomeu est revenu en Catalogne pour s’entretenir avec la Pulga et le Français.

"Beaucoup de joueurs n’étaient pas satisfaits et ne travaillaient pas beaucoup, et en plus il y avait un problème de communication interne. La relation entraîneur-joueurs a toujours été bonne, mais il y a des choses que je peux sentir en tant qu’ex-joueur. J’ai communiqué au club ce que j’en pensais, et il a fallu prendre une décision", avait expliqué Abidal.

"Sincèrement, je n’aime pas faire ce genre de choses, mais je crois que chacun doit être responsable de ses tâches et assumer ses décisions. Les responsables de la direction sportive doivent eux aussi prendre leurs responsabilités et surtout assumer les décisions qu’ils prennent", avait répondu le Ballon d’Or 2019.

Mais Mundo Deportivo assure que la réunion entre Bartomeu et Abidal n’a pas accouché d’une décision cinglante. Abidal serait maintenu à son poste et devrait même accompagner l’équipe blaugrana demain à Bilbao en Coupe du Roi. Sport confirme la nouvelle et ajoute même que cet entretien a été bénéfique pour remettre certaines choses à leur place.