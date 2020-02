Les U21 du Standard ont inquiété face à Anderlecht

Ce lundi, Anderlecht et le Standard s'affrontaient dans un Clasico qui a notamment vu les débuts de Moussa Sissako. Il semble avoir encore un peu de travail.

Les premières impressions étaient pourtant bonnes : Moussa Sissako (19 ans), arrivé au Standard pour rapidement intégrer l'équipe A, semblait déjà être un vrai patron chez les U21, donnant ses consignes même à un Senna Miangue de quelques années son aîné et aligné à ses côtés dans l'axe. Mais le défenseur du PSG se fera rapidement plus discret face à une opposition qu'il n'imaginait peut-être pas à ce niveau.

Le duo Miangue-Sissako était d'ailleurs l'élément à suivre dans ce Clasico côté Standard : Michel Preud'homme semble compter sur Senna Miangue en tant que défenseur central gauche et Moussa Sissako est arrivé avec une belle réputation, qu'il aura tenue sur le plan technique par ses qualités supérieures à ses équipiers. Reste une certaine fébrilité qui aurait pu le voir exclu pour des fautes sur Guindo et Lutonda, mais son match restait globalement supérieur à celui de Miangue, dont les dégagements systématiques en tribunes ont fait pester plusieurs supporters rouches autour de nous.

Le spleen de Dragus

Globalement, la différence de niveau entre les U21 d'Anderlecht (pourtant très jeunes) et ceux du Standard était flagrante. Trop de pertes de balles au milieu ont ainsi gâché le match pourtant très intéressant dans les intentions de Damjan Pavlovic (18 ans), certainement le meilleur liégeois ce lundi soir. Résultat : des lignes trop souvent coupées et un duo Dragus - Tapsoba beaucoup trop seul devant. Ce dernier aura cependant étalé sa vitesse, largement supérieure à la moyenne.

Le cas Dragus est délicat. Totalement laissé de côté par Michel Preud'homme cette saison, on sent le Roumain frustré et il le montre un peu trop rapidement, mais son match n'a pas été totalement à jeter. Les qualités techniques sont là, mais la motivation semble faire défaut un lundi, dans une équipe un peu à la rue et sous une pluie battante, sans réelle impression qu'à court terme, Dragus pourrait recevoir sa chance avec l'équipe A. Donner du rythme à un joueur en Espoirs est une démarche logique à court, voire moyen terme ; à longue échéance, le spleen se traîne. Kenny Saief, titulaire de l'autre côté, pourrait en parler ...