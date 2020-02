OHL - Union Saint-Gilloise, un match complètement inutile et ... gratuit

Le CBAS a décidé que la rencontre entre OHL et l'Union Saint-Gilloise, interrompu le 1er novembre dernier pour panne de courant, se rejouerait le mardi 11 février. Un match complètement inutile, et pour lequel l'entrée sera gratuite.

La première tranche est déjà finie et OHL se l'est déjà attribuée, sans que l'Union Saint-Gilloise ne puisse rattraper les Louvanistes en cas de victoire dans cette rencontre qu'elle espérait gagner sur tapis vert. Bref : ce match remis n'a plus aucun intérêt sur le plan comptable, aucune des deux équipes ne jouant pour le maintien (ce qui pourrait avoir son importance au classement général des deux tranches combinées, le cas échéant).

Et visiblement, à OHL, on est bien conscient que cette rencontre ne va pas faire se déplacer la foule des grands soirs, surtout un mardi 20h30. Résultat : le club louvaniste a annoncé que l'entrée à Den Dreef serait gratuite pour l'occasion. Seule condition : réserver son ticket à l'avance.