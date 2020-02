Bruges fait un grand pas vers le doublé : "Nous sommes ambitieux"

La dernière fois qu'un club a réalisé le doublé en Belgique ? C'était en 1996, et c'était déjà le FC Bruges. Les Blauw & Zwart sont désormais en finale de la Coupe et ont de l'ambition.

Le jeune Charles De Ketelaere espère ainsi réussir ce fait rare dès ses 18 ans. "Nous avons un groupe très ambitieux et nous voulons aller le plus haut possible sur tous les plans", espère-t-il après la qualification difficile pour la finale de la Coupe.

"Le doublé ? Une finale, c'est magnifique, mais maintenant, on veut évidemment aller chercher la victoire. On s'attend cependant à beaucoup de matchs difficiles dans les mois à venir", concède De Ketelaere.

Un rêve à portée

Simon Mignolet était clair : "Nous sommes en finale de la Coupe, c'est très important ; nous sommes également encore en lice en Europe ... Je suis venu à Bruges pour gagner des titres", affirme-t-il. "Mais nous n'y sommes pas encore. Nous avons passé une étape importante, même si on s'est rendus la tâche difficile".