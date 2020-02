Michael Ngadeu préface sa rencontre avec le nouveau phénomène d'Anderlecht

Buteur à deux reprises depuis la reprise, Antoine Colassin aura une dernière occasion de se mettre en évidence, ce soir, à la Gantoise, avant de passer sur le billard. Et c'est Michael Ngadeu qui devra contrecarrer ses ambitions.

Le défenseur de la Gantoise ne s’en cache pas: il connaît "moins bien" Antoine Colassin que les autres attaquants de Pro League. "Mais ça ne change pas grand-chose", a-t-il expliqué en conférence de presse. "Il est très talentueux, mais, au final, ma tâche reste la même", ajoute le défenseur central gantois.

Les Buffalos ont d'ailleurs bien étudié leur sujet : "En analyse vidéo, le staff a insisté sur certains points. Et il faudra être attentif à ça durant le match. Mais c’est toujours le collectif qui prime. Et l’objectif sera comme d'habitude d’encaisser le moins de buts possibles. On verra ce que ça donnera sur le terrain..."