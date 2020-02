Lior Refaelov, héros de l'Antwerp : "Les fans attendaient ça depuis si longtemps !"

Unique buteur d'une demi-finale retour particulièrement disputée, Lior Refaelov offre aux fans de l'Antwerp une nouvelle finale de Coupe de Belgique.

L’Israélien est apparu particulièrement souriant et heureux au micro de VTM à l’issue de la victoire de l’Antwerp à Courtrai. Et pour cause : l’Antwerp a dû serrer les dents au stade des Eperons d’Or. "C’était un match très difficile. Ce n’est pas facile de jouer sur ce terrain et on a aussi beaucoup souffert dans les dernières minutes", reconnaît-il.

Mais l’Antwerp a tenu la barre et se qualifie... grâce à un penalty inscrit par Lior Refaelov. "Mais on aurait dû se mettre à l’abri en inscrivant le deuxième", insiste-t-il, car les Anversois ont eu les opportunités pour mettre fin au suspense.

Quoi qu’il en soit, l’essentiel est assuré : l’Antwerp retrouvera Bruges en finale de la Coupe de Belgique. "Je suis très heureux pour le club et pour nos supporters car ça faisait si longtemps qu’ils attendaient ça." 28 ans, en effet, que l’Antwerp n’a plus goûté à une finale de Coupe de Belgique. Alors que ce sera la troisième finale pour Lior Refaelov, titré en 2015, puis vaincu par le Standard l’année suivante.