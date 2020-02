"Charleroi et l'Antwerp sont plus performants que le Standard actuellement"

Le Standard a peut-être commencé avec deux victoires en 2020, mais le beau football étincelant n'était pas au rendez-vous. Après la défaite contre Courtrai, le club liégeois veut se reprendre avec une bonne performance contre le Club de Bruges.

Irrégulière, c'est ainsi qu'Eric Van Meir caractérise la saison du Standard. "Les résultats des dernières semaines, avec des buts tardifs contre Ostende et Malines, obscurcissent un peu cela, mais contre Courtrai, c'était juste mauvais. On peut appeler Michel Preud'homme "le roi du dernier quart d'heure", mais cela ne va pas arriver toutes les semaines", explique l'analyste.

Le Club de Bruges n'a pas d'outsider

La possibilité de remettre les choses au clair en janvier n'a pas fonctionné, pense-t-il. "Pendant le mercato d'hiver, ils ont voulu jouer et ont perdu. Le meilleur buteur Emond est parti, tout comme Mpoku. Et bientôt, ils verront aussi Lavalée quitter le club. En revanche, ils n'ont pas bien acheté. Preud'homme ne peut pas non plus être satisfait de Carcela, car il n'est pas toujours motivé à 100%".

Dimanche, le leader de la compétition se déplacera à Sclessin. Selon Van Meir, le Club est le favori pour titre et le Standard n'est pas un outsider. "Je note Charleroi et l'Antwerp plus haut pour le moment et c'est dommage, car une équipe comme le Standard doit toujours jouer pour le top. En ce qui me concerne, Gand et l'Antwerp sont les outsiders du Club de Bruges pour le titre", conclut-il.