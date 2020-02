Sambi Lokonga ironise : "Les gens aiment bien dire qu'on est mauvais"

Le milieu de terrain du RSCA a disputé un match plein, dans le chef d'Albert Sambi Lokonga comme de Peter Zulj malgré un léger déchet à la distribution.

Le duo Sambi - Zulj a dominé l'entrejeu à la Ghelamco Arena, même si Vadis Odjidja aura eu plus de libertés en seconde période. Mais Lokonga n'était pas heureux au terme du match : "Je ne suis pas satisfait de ce point. On a fait ce qu'il fallait, mais on en retire pas les fruits. Il fallait prendre les trois points ce soir".

Le jeune médian savourait cependant une forme de revanche. "Peter et moi-même savons que nous n'avons pas disputé nos meilleurs matchs ces dernières semaines. Mais les gens aiment bien dire que nous sommes une mauvaise équipe, qu'on est mauvais", lance Lokonga. "On a montré qu'on avait un noyau compétitif ce soir".

Ma passe à Vlap ? Ca aurait été un bel assist ...

Anderlecht a en effet réussi à dominer les Gantois chez eux, ce qui est peut-être une première cette saison. "On a eu l'impression dès le début qu'ils étaient à prendre. Mais sans en profiter à fond", regrette Albert Sambi Lokonga. "Ma passe pour Vlap ? J'ai déjà raté des occasions, je ne peux pas lui en vouloir. Mais ça aurait été un bel assist, oui !".