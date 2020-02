"On ne jette pas l'éponge": Zulte Waregem croit encore aux playoffs 1

Le Essevée n'a pas encore dit son dernier mot.

Au-delà de la défaite, lourde dans les chiffres, subies sur la pelouse du Stade du Pays de Charleroi, Zulte Waregem a surtout fait une mauvaise affaire dans la course aux playoffs 1. "Mais je ne jetterai pas l'éponge tant que ce ne sera pas terminé", assure Francky Dury.

Et Davy De Fauw partage l'avis de son coach. "On y croit encore. Il reste cinq matchs à jouer et nos adversaires auront des rencontres difficiles au programme", insiste le capitaine flandrien.

La lutte sera, en tout cas, plus indécise que jamais. Si les cinq premiers semblent bien partis, lal sixième place devrait se jouer entre Genk, Malines, Anderlecht et Zulte qui se tiennent en trois petits points. Avec un match de retard pour Malines et Genk. Le Essevée sera donc le premier supporter de Charleroi, mardi soir...