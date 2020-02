La Pro League va-t-elle voter en faveur de l'instauration de la goal line technology ?

Décidément, le Conseil d'Administration de la Pro League risque de se réunir longuement ce lundi soir.

En plus du délicat sujet des droits TV, les dirigeants des clubs devront également débattre de l'instauration de la goal line technology. Le but polémique d'Hans Vanaken contre l'Antwerp a remis le sujet sur la table.

La Pro League pourrait décider dès ce lundi soir si elle instaure - ou non - la technologie permettant de voir si un ballon a réellement franchi la ligne de but, ce que personne ne peut affirmer avec certitude dans le cas du but de Vanaken. Contrairement au VAR - qui reste contrôlé par des êtres humains et est fortement critiqué pour ses interventions aléatoires récurrentes - la goal line technology n'est pas sujette à interprétation. Sauf en cas de panne technique, elle indique si oui ou non le ballon a entièrement franchi la ligne.

Pourtant, de nombreuses voix risquent de se porter contre un tel investissement. Première et principale raison : son coût. En effet, son installation coûterait plus de 200.000 euros pour chaque club, somme à laquelle il faut ajouter quelques milliers d'euros pour son fonctionnement chaque week-end. Autre raison mise en avant par les détracteurs : un seul cas polémique est à signaler dans le championnat belge cette saison.