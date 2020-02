(Exclusif) Ivan Yagan rebondit en Finlande : "Tout était réuni pour que j'aille là-bas"

Le joueur âgé de 30 ans avait résilié son contrat d'un commun accord avec Eupen au mois de septembre dernier. Libre de s'engager gratuitement où il le désirait, il vient de rebondir au pays du Père Noël.

Ivan Yagan avait les crocs et désirait au plus vite retrouver les pelouses depuis son départ d'Eupen. En décembre dernier, il aurait pu rejoindre St Pölten, pensionnaire de première division autrichienne, mais finalement l'affaire ne s'était pas conclue. L'international arménien rebondit finalement en Finlande du côté de l'IFK Mariehamn. "Je suis vraiment satisfait de mon choix, la première division finlandaise possède un bon niveau. J'ai disputé un match amical et cela s'est bien passé. Pourtant je n'étais pas favorable à un départ à l'étranger mais le club me voulait vraiment. Cette confiance vous donne alors envie de tenter votre première aventure en dehors du sol belge. Puis l'accueil et ce groupe très chaleureux m'ont donné envie de signer ici. Tout était réuni pour que j'aille là-bas", nous confie Ivan Yagan.

Le sixième au classement de la défunte saison voulait lui proposer un contrat d'un an mais l'ancien joueur du Lierse en voulait la moitié. "J'ai voulais un contrat de six mois car ma femme va accoucher au mois de septembre prochain et je veux être là. Je veux d'abord retrouver mes sensations et disputer le plus de matchs possibles puis nous verrons ce qu'il advient. Ce sera une expérience enrichissante. Ici pour l'instant, c'est la Coupe avec des matchs de groupe avant les phases éliminatoires. La saison reprendra ensuite ses droits au mois d'avril. J'ai hâte de jouer", a conclu Ivan Yagan.