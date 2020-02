Samuel Bastien : "Prouver que nous en étions capables"

Le Standard de Liège est allé s'imposer 1-3 du côté de Genk ce dimanche soir. Les Rouches ont renoué avec la victoire à la Luminus Arena.

Le Standard a bien dominé son sujet ce dimanche. Le matriculé 16 a pris la mesure de Genk sans éprouver de grandes difficultés et conforte ainsi sa cinquième place au classement. "Nous avons gagné contre une équipe du top 6 et il fallait prouver que nous en étions capables. Surtout à l'extérieur, nous avons vu un très beau Standard et qui rentre avec les trois points", confie Samuel Bastien à l'issue de la rencontre.

Les Rouches n'ont pas semblé être en danger. "Tout le monde était concerné et conscient de l'importance de cette rencontre. Que des guerriers sur le terrain. Nous avons fait un pas important vers les playoffs 1. Il faut garder cette mentalité, déjà présente contre le Club de Bruges. Quand nous allons tous dans la même direction, cela se ressent sur le terrain", souligne le médian.

Le week-end prochain, le Standard affrontera l'Antwerp à Sclessin avant d'aller à Charleroi. "Des matchs compliqués que nous allons aborder de la meilleure des façons. Il faudra même faire mieux", a conclu Samuel Bastien.