🎥 Déposer sa carte de visite : Franjo Ivanovic déjà décisif avec Benfica face à Nice et ses anciens de Pro League

Franjo Ivanovic a marqué lors de son premier match avec le SL Benfica, à Nice. Les Portugais ont pris une grosse option sur la qualification pour les barrages de la Ligue des Champions.

Il n’y avait pas que le Club de Bruges qui disputait son match aller du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions ce mercredi. Six affiches étaient au programme, dont un duel entre l’OGC Nice et Benfica.

L’occasion de voir plusieurs anciens joueurs de la Jupiler Pro League à l’œuvre. Notamment le capitaine des Aiglons, Dante (ex-Standard), toujours bien présent à bientôt 42 ans. Terem Moffi (ex-Courtrai) était également titulaire pour Nice, tandis que Maxime Dupé (ex-Anderlecht) prenait place sur le banc.

Premier match, et premier but pour Franjo Ivanovic avec Benfica

Mais c’est bien dans le camp d’en face qu’il fallait avoir les yeux rivés. Benfica s’est imposé 0-2 à Nice, avec une ouverture du score signée Franjo Ivanovic, qui vient tout juste de quitter l’Union Saint-Gilloise pour rejoindre les... Aigles portugais de Benfica.

Pour son premier match officiel sous ses nouvelles couleurs, l’attaquant croate, titularisé, a coupé le centre de Fredrik Aursnes pour ouvrir le score peu avant l’heure de jeu.

Belle victoire des Portugais, qui prennent une très grosse option sur la qualification pour les barrages. Ils affronteront le vainqueur du duel entre Feyenoord et Fenerbahçe (2-1 pour les Néerlandais à l’issue du match aller disputé à Rotterdam).