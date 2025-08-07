🎥 Déposer sa carte de visite : Franjo Ivanovic déjà décisif avec Benfica face à Nice et ses anciens de Pro League

🎥 Déposer sa carte de visite : Franjo Ivanovic déjà décisif avec Benfica face à Nice et ses anciens de Pro League
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Franjo Ivanovic a marqué lors de son premier match avec le SL Benfica, à Nice. Les Portugais ont pris une grosse option sur la qualification pour les barrages de la Ligue des Champions.

Il n’y avait pas que le Club de Bruges qui disputait son match aller du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions ce mercredi. Six affiches étaient au programme, dont un duel entre l’OGC Nice et Benfica.

L’occasion de voir plusieurs anciens joueurs de la Jupiler Pro League à l’œuvre. Notamment le capitaine des Aiglons, Dante (ex-Standard), toujours bien présent à bientôt 42 ans. Terem Moffi (ex-Courtrai) était également titulaire pour Nice, tandis que Maxime Dupé (ex-Anderlecht) prenait place sur le banc.

Premier match, et premier but pour Franjo Ivanovic avec Benfica

Mais c’est bien dans le camp d’en face qu’il fallait avoir les yeux rivés. Benfica s’est imposé 0-2 à Nice, avec une ouverture du score signée Franjo Ivanovic, qui vient tout juste de quitter l’Union Saint-Gilloise pour rejoindre les... Aigles portugais de Benfica.

Pour son premier match officiel sous ses nouvelles couleurs, l’attaquant croate, titularisé, a coupé le centre de Fredrik Aursnes pour ouvrir le score peu avant l’heure de jeu.

Belle victoire des Portugais, qui prennent une très grosse option sur la qualification pour les barrages. Ils affronteront le vainqueur du duel entre Feyenoord et Fenerbahçe (2-1 pour les Néerlandais à l’issue du match aller disputé à Rotterdam).

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis SL Benfica - Nice en live sur Walfoot.be à partir de 21:00 (12/08).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Nice
SL Benfica
Franjo Ivanovic

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/08: Ito - Mendy - Ordonez - Gboua

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/08: Ito - Mendy - Ordonez - Gboua

12:00
C'est fait : un ancien champion de Belgique revient à Genk, qui frappe un gros coup

C'est fait : un ancien champion de Belgique revient à Genk, qui frappe un gros coup

12:00
Besnik Hasi attend beaucoup plus de la recrue hivernale d'Anderlecht : sa place est clairement menacée

Besnik Hasi attend beaucoup plus de la recrue hivernale d'Anderlecht : sa place est clairement menacée

11:40
Bruges veut une ancienne cible d'Anderlecht pour remplacer Joël Ordonez... qui pourrait toutefois ne pas partir

Bruges veut une ancienne cible d'Anderlecht pour remplacer Joël Ordonez... qui pourrait toutefois ne pas partir

11:20
Romelu Lukaku s'inspire du Ballon d'Or... et de LeBron James : "Beaucoup de choses sont possibles"

Romelu Lukaku s'inspire du Ballon d'Or... et de LeBron James : "Beaucoup de choses sont possibles"

11:00
Häcken, simple accident de parcours ou début des ennuis pour Hasi ? Le match face au Sheriff est déjà crucial

Häcken, simple accident de parcours ou début des ennuis pour Hasi ? Le match face au Sheriff est déjà crucial

10:20
"Être exigeants pour viser les sommets" : déjà décisif contre Dender, Rafiki Saïd veut voir grand avec le Standard

"Être exigeants pour viser les sommets" : déjà décisif contre Dender, Rafiki Saïd veut voir grand avec le Standard

10:40
Accord conclu ? Un titulaire de Charleroi en passe de quitter le Mambourg après quatre saisons

Accord conclu ? Un titulaire de Charleroi en passe de quitter le Mambourg après quatre saisons

10:00
"Notre championnat commencera le 15 septembre" : Taquin et Leko s'accordent, mais ont-ils raison pour autant ? Analyse

"Notre championnat commencera le 15 septembre" : Taquin et Leko s'accordent, mais ont-ils raison pour autant ?

09:30
L'ancien leader du noyau dur des supporters et ex-hooligan devient responsable de la sécurité !

L'ancien leader du noyau dur des supporters et ex-hooligan devient responsable de la sécurité !

09:00
Pas d'euphorie pour Nicky Hayen, qui regrette les pépins physiques à Bruges : "C'est un peu trop pour le moment"

Pas d'euphorie pour Nicky Hayen, qui regrette les pépins physiques à Bruges : "C'est un peu trop pour le moment"

07:21
Anderlecht ne veut pas jouer à Tiraspol, à 15 kilomètres de l'Ukraine : deux solutions étudiées, l'UEFA ne bronche pas

Anderlecht ne veut pas jouer à Tiraspol, à 15 kilomètres de l'Ukraine : deux solutions étudiées, l'UEFA ne bronche pas

08:00
Un talent de Ligue 1 dans le viseur de Liverpool... pour une somme colossale

Un talent de Ligue 1 dans le viseur de Liverpool... pour une somme colossale

07:40
Barré par la nouvelle concurrence : le Standard va prêter un jeune talent en Challenger Pro League

Barré par la nouvelle concurrence : le Standard va prêter un jeune talent en Challenger Pro League

07:01
Toutes les histoires de brassard ne se terminent pas en clash : Eupen mise sur un ancien de Malines

Toutes les histoires de brassard ne se terminent pas en clash : Eupen mise sur un ancien de Malines

06:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 06/08: Francis - Jashari - Ntanda

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 06/08: Francis - Jashari - Ntanda

23:00
"Tout va trop vite pour lui" : malgré le succès à Salzbourg, une recrue brugeoise déjà critiquée

"Tout va trop vite pour lui" : malgré le succès à Salzbourg, une recrue brugeoise déjà critiquée

22:30
2
OFFICIEL : un milieu de terrain du Cercle de Bruges rejoint la Ligue 1

OFFICIEL : un milieu de terrain du Cercle de Bruges rejoint la Ligue 1

23:00
"C'était un but comme en finale de Coupe contre Anderlecht" : Romeo Vermant savoure la victoire contre Salzburg

"C'était un but comme en finale de Coupe contre Anderlecht" : Romeo Vermant savoure la victoire contre Salzburg

21:40
Solide et efficace, le Club de Bruges bat Salzburg et prend une option sur la qualification en Ligue des champions

Solide et efficace, le Club de Bruges bat Salzburg et prend une option sur la qualification en Ligue des champions

21:20
John Textor n'en a pas fini avec l'Angleterre : un nouveau rachat en vue ?

John Textor n'en a pas fini avec l'Angleterre : un nouveau rachat en vue ?

22:00
Vincent Kompany lui avait rendu hommage : une légende du Bayern s'offre une nouvelle aventure

Vincent Kompany lui avait rendu hommage : une légende du Bayern s'offre une nouvelle aventure

21:00
Cinq millions pour rapatrier des anciens de Neerpede : Olivier Renard trace sa route à Anderlecht, malgré les critiques

Cinq millions pour rapatrier des anciens de Neerpede : Olivier Renard trace sa route à Anderlecht, malgré les critiques

20:40
Un jeune talent formé à l'Inter Milan en route vers le Standard de Liège

Un jeune talent formé à l'Inter Milan en route vers le Standard de Liège

20:20
"Une situation délicate pour accéder à l'Europe" : Besnik Hasi sait que l'erreur n'est plus permise

"Une situation délicate pour accéder à l'Europe" : Besnik Hasi sait que l'erreur n'est plus permise

20:00
"Il nous apportera quelque chose de totalement différent" : Florucz peut-il faire oublier Ivanovic ?

"Il nous apportera quelque chose de totalement différent" : Florucz peut-il faire oublier Ivanovic ?

19:30
L'Olympic Charleroi est-il prêt pour le monde professionnel ? Le club mise sur l'expérience

L'Olympic Charleroi est-il prêt pour le monde professionnel ? Le club mise sur l'expérience

19:00
Le Standard veut envoyer un premier signal fort à la concurrence... mais est-il déjà prêt pour ça ?

Le Standard veut envoyer un premier signal fort à la concurrence... mais est-il déjà prêt pour ça ?

18:40
1
OFFICIEL : Le Club de Bruges réalise un record historique avec le transfert d'Ardon Jashari à Milan

OFFICIEL : Le Club de Bruges réalise un record historique avec le transfert d'Ardon Jashari à Milan

17:59
2
"Mon plus grand ami dans le football" : le message de Sérgio Conceição après le décès de l'ex-Rouche Jorge Costa

"Mon plus grand ami dans le football" : le message de Sérgio Conceição après le décès de l'ex-Rouche Jorge Costa

18:20
L'UEFA campe sur ses positions et veut envoyer Anderlecht à côté d'une zone de guerre

L'UEFA campe sur ses positions et veut envoyer Anderlecht à côté d'une zone de guerre

17:30
1
Samuel Bastien en voie de se lancer dans un nouveau défi assez surprenant ?

Samuel Bastien en voie de se lancer dans un nouveau défi assez surprenant ?

17:00
"Les supporters italiens vont se régaler" : un ex-coéquipier de Kevin De Bruyne prévient l'Italie

"Les supporters italiens vont se régaler" : un ex-coéquipier de Kevin De Bruyne prévient l'Italie

16:30
OFFICIEL : le Standard de Liège se sépare d'un jeune talent du SL16

OFFICIEL : le Standard de Liège se sépare d'un jeune talent du SL16

16:00
Un joueur d'Anderlecht absent à la veille d'affronter le Sheriff Tiraspol : voici la raison

Un joueur d'Anderlecht absent à la veille d'affronter le Sheriff Tiraspol : voici la raison

15:30
Les Francs Borains recrutent un milieu de terrain en provenance de Pro League

Les Francs Borains recrutent un milieu de terrain en provenance de Pro League

15:00

Plus de news

Les plus populaires

Champions League

 Troisième tour
Malmö Malmö 0-0 FC Copenhague FC Copenhague
?kendija 79 ?kendija 79 0-1 FK Qarabag FK Qarabag
Dinamo Kiev Dinamo Kiev 0-1 Pafos FC Pafos FC
Kairat Almaty Kairat Almaty 1-0 Slovan Bratislava Slovan Bratislava
Red Bull Salzbourg Red Bull Salzbourg 0-1 FC Bruges FC Bruges
Ludogorets Ludogorets 0-0 Ferencváros Ferencváros
Lech Poznan Lech Poznan 1-3 Etoile Rouge de Belgrade Etoile Rouge de Belgrade
Feyenoord Feyenoord 2-1 Fenerbahce Fenerbahce
Nice Nice 0-2 SL Benfica SL Benfica
FK Qarabag FK Qarabag 12/08 ?kendija 79 ?kendija 79
Fenerbahce Fenerbahce 12/08 Feyenoord Feyenoord
FC Copenhague FC Copenhague 12/08 Malmö Malmö
Pafos FC Pafos FC 12/08 Dinamo Kiev Dinamo Kiev
FC Bruges FC Bruges 12/08 Red Bull Salzbourg Red Bull Salzbourg
Slovan Bratislava Slovan Bratislava 12/08 Kairat Almaty Kairat Almaty
Ferencváros Ferencváros 12/08 Ludogorets Ludogorets
SL Benfica SL Benfica 12/08 Nice Nice
Etoile Rouge de Belgrade Etoile Rouge de Belgrade 12/08 Lech Poznan Lech Poznan
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved