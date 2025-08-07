L'ancien leader du noyau dur des supporters et ex-hooligan devient responsable de la sécurité !

L'ancien leader du noyau dur des supporters et ex-hooligan devient responsable de la sécurité !
Assez étonnant : le RWDM Brussels vient de nommer l'un de ses anciens hooligans comme responsable de la sécurité.

L'été a été particulièrement agité du côté du RWDM Brussels. Tout a commencé avec un changement de nom controversé. Rebaptisé dans un premier temps sans concertation avec les supporters, le club a rapidement dû faire face à une vague de mécontentement. La direction, menée par John Textor, a alors revu sa position et a opté pour une solution plus équilibrée en adoptant le nom de RWDM Brussels.

Côté sportif, la stabilité a également fait défaut. Après le départ de Yannick Ferrera à l’issue de la phase classique la saison dernière, le club a connu une succession d’intérims.

Un ancien hooligan comme responsable de la sécurité au RWDM

Igor De Camargo a pris place sur le banc lors du match aller du barrage contre Lokeren, suivi par Gueïda Fofana, coach de la réserve de l’Olympique Lyonnais, nommé par John Textor pour diriger l’équipe lors du match retour. Finalement, c’est Frédéric Frans, 36 ans, ancien joueur professionnel, qui a été nommé entraîneur principal par la direction.

Le club a aussi opéré des changements en interne, notamment au niveau de la sécurité. Un nouveau responsable a été nommé à ce poste, et son identité a de quoi surprendre. Il s’agit d’Olivier Mottar, figure bien connue des tribunes molenbeekoises. Ancien leader du noyau dur du club, il a été impliqué dans plusieurs affrontements entre supporters au cours des quinze dernières années.

Celui qui a découvert le stade Edmond Machtens en 1982, alors qu’il n’était qu’un jeune garçon, aura désormais la responsabilité de la sécurité lors des matchs à domicile, ainsi que lors des déplacements officiels de la direction. Un virage étonnant dans le parcours de cet ancien homme fort du Molenbeek Casual Firm.

