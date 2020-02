La situation de Jan Vertonghen inquiète : "Cela pourrait devenir un problème en vue de l'Euro"

Les Spurs accueillent le RB Leipzig en Ligue des Champions. Cependant, José Mourinho a laissé Jan Vertonghen sur le banc pour cette rencontre, une habitude qui revient souvent.

Le Diable Rouge de 32 ans fréquente plus le banc de touche que les terrains depuis l'arrivée de Mourinho. Une situation de plus en plus problématique pour le joueur déjà, mais qui pourrait également impacter les Diables Rouges en vue de l'Euro.

Pour le duo d'analystes que son Jan Mulder et Marc Degryse, le défenseur ne vit pas sa meilleure saison, loin de là : "J'ai remarqué qu'il jouait un peu plus lentement, tout semble être un peu plus difficile pour lui", analysait Mulder en studio sur VTM, pour la rencontre entre Tottenham et le RB Leipzig.

Et la situation de Vertonghen à Tottenham peut également impacter les Diables Rouges : "Martínez ne va pas le sortir de l'équipe, il devrait donc pouvoir jouer quelques rencontres dans le mois à venir. D'un côté, sa situation en club pourrait devenir un problème en vue de l'Euro, mais de l'autre, il sera peut-être plus frais pour l'Euro, ce qui pourrait alors être un gros avantage pour les Diables."