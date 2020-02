Mats Rits : "Dommage d'encaisser un but pareil"

Le Club de Bruges n'est pas parvenu à s'offrir le scalp de Manchester United ce jeudi soir (1-1). Les Brugeois ont pourtant eu plus d'occasion que les Mancuniens.

Le Club de Bruges a tenu tête face à Manchester United mais aurait pu espérer mieux au vu de la rencontre. "Nous avons bien joué et respecté notre tactique. Juste dommage d'encaisser un but pareil", confie Mats Rits à l'issue de la rencontre. "Nous avons eu plusieurs occasions mais cela n'a pas suffi. Il faut une meilleure finition pour l'emporter. Mais nous avons montré que nous pouvions être au même niveau que Man U", explique le milieu de terrain.

Le match retour sera compliqué. "Nous verrons, il faut d'abord se concentrer sur la rencontre face au Sporting de Charleroi qui aura lieu ce dimanche, un match très important. Puis ensuite nous nous donnerons à 100% jeudi prochain et nous verrons si nous nous qualifions pour le prochain tour", souligne-t-il avant d'évoquer le match retour et ce déplacement périlleux à Old Trafford. "Cette saison, nous avons disputé des matchs extraordinaires. Des matchs ouverts et intenses, c'est un réel plaisir", a conclu Mats Rits.