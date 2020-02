Jess Thorup: "Un goal aurait tout changé pour nous, mais rien n'est fait!"

Jess Thorup est particulièrement satisfait du visage affiché par ses joueurs à Rome. Mais il a manqué un petit but pour que la soirée soit parfaite.

Très (trop?) timides avant le repos, les Buffalos ont réagi au retour des vestiaires contre la Roma, jeudi soir, en Europa League. "On a fait une très bonne deuxième période, on a mis la pression sur l'adversaire, amené le danger devant le but et il ne nous a manqué que ce but", analyse Jess Thorup.

Et le Danois le sait, entre une défaite 1-0 et un partage 1-1, la différence est énorme: "Ca aurait pu tout changer pour nous, mais soyons clairs: rien n'est fait. La semaine prochaine, c'est chez nous, que nous affronterons la Roma."

Une Ghelamco Arena où les Buffalos sont toujours invaincus cette saison (toutes compétitions confondues). "On sait que chez nous, tout est possible."