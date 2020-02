Jess Thorup était à Mouscron ... et il peut être inquiet : "Nous ne craignons personne"

Ce samedi au Canonnier, on pouvait voir une tête connue en tribune de presse : Jess Thorup était à Mouscron pour observer le Cercle de Bruges, qu'il affronte la semaine prochaine. Il a dû apprécier ce qu'il a vu ...

L'entraîneur de La Gantoise est parti peu après la 50e minute et n'aura donc pas pu voir l'explosion de joie qui a suivi le but de Dylan De Belder à la 75e, mais il en avait certainement assez observé : le Cercle de Bruges a totalement dominé l'Excel Mouscron et l'ambiance mise par les supporters brugeois a donné le ton avant la réception des Buffalos la semaine prochaine.

"On ne craint personne. On a déjà pu constater que face aux grosses équipes, le Cercle s'en sort bien. Je pense à nos matchs contre Anderlecht ou contre l'Antwerp", souligne Dylan De Belder après la rencontre. "On sait aussi que Gand et Bruges, nos deux futurs adversaires, ont un calendrier chargé avec l'Europe. Je crois que La Gantoise sait que ce sera difficile de se déplacer chez nous la semaine prochaine", sourit De Belder. "Avec notre public qui est là pour nous soutenir, avec le jeu que nous proposons, on peut réussir de grandes choses".