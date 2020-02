Les Red Devils, qui affronteront le Club de Bruges ce jeudi soir en seizième de finale retour de l'Europa League, n'affichent pas un bon bilan financier.

Les comptes de Manchester United sont dans le rouge comme le démontre la récente publication des résultats financiers trimestriels du club mancunien. La dette totale du club s’élève à 391,3 M£ comme le rapporte The Guardian. Cette augmentation est due en partie aux revenus de diffusion. Ces derniers ont enregistré une baisse de 39 M£ suite à la non-participation des Red Devils à la Ligue des Champions.

Puis les derniers mercatos ne sont pas non plus étrangers à la dette du club. Malgré la situation, Ed Woodward, le vice-président exécutif de Manchester United, donne sa priorité au terrain et accorde sa confiance à Ole Gunnar Solskjaer pour tirer un bilan sportif positif à la fin de la saison. "Les fondements de la réussite à long terme vers laquelle nous travaillons tous sont en place alors que nous mettons en œuvre notre plan et notre vision du football avec Ole", a-t-il déclaré.