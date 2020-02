Christophe Gamel n'a pas pu éviter les PO3 : "Je pense que nous sommes très mal embarqués"

Roulers a fait match nul à Lommel et sera opposé, par conséquent, en PO3 à Lokeren. Les deux formations auront cinq rencontres pour jouer la survie en D1B.

C'est un entraineur déçu mais non pas fier de ses hommes qui se présentait au micro de Proximus Sports après le nul à Lommel : "Clairement nous sommes déçus quand on voit notre match. Tactiquement tout était bon. Nous avons beaucoup d'occasions mais nous ne marquons pas. Je suis déçu car nous avons vraiment des occasions claires et nettes, tout cela en défendant bien."

Roulers a pourtant joué son rôle dépouvantail durant cette tranche, mais les hommes de Christophe Gamel ont echainé les nuls : "C'est sûr, j'aime développer du beau jeu et j'ai les joueurs pour. La combativité est bien présente aussi, et on travaille pourtant la finition à chaque entrainement. Mais voilà c'est une grosse déception. Mais je tiens à remercier les supporters, ils ont fait 3h de bus pour nous accompagner. Le staff également qui a bien bossé, nous avons tout donné mais ce n'est pas passé."

Place aux PO3 (ou Play Down) : "Je pense que nous sommes très mal embarqués car Lokeren va récupérer tous ses joueurs, et moi je n'ai que ce noyau avec plusieurs blessés. Ce sera compliqué."