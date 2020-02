Malines pense déjà à la "finale" à Genk : Dante Vanzeir veut frustrer "son" club

Dante Vanzeir n'avait pas marqué depuis le 20 septembre, mais a choisi son moment. L'attaquant prêté par le Racing Genk espère jouer un mauvais tour à son propriétaire ...

Dante Vanzeir a inscrit le second but malinois contre Saint-Trond, celui qui a tué tout suspens. Il était également à la base du premier but. "C'était agréable d'être à nouveau important pour mon équipe. En tant que Limbourgeois et joueur de Genk, je ne suis pas très populaire au Stayen", sourit Vanzeir après la rencontre. "J'ai entendu quelques insultes après le but, j'ai joué le jeu".

Les PO1 sont proches pour le KV Malines, mais les Sang & Or se préparent à une finale du côté de Genk lors de la dernière journée. "Nous avons fait un grand pas, mais on verra ce que Genk fait. S'ils gagnent, ce sera très serré. Ce match à Genk peut devenir une finale. Et je pourrai jouer ce match, contrairement à l'aller", se réjouit Dante Vanzeir, prêté par Genk.