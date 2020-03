Quels adversaires potentiels pour Anderlecht en PO2 ? Quelques tendances se dessinent

Le spectre des playoffs 2 se rapproche du RSCA. Les Mauves ont déjà une petite idée des adversaires qu'ils pourraient rencontrer ...

Option 1 : Anderlecht est 7e

Si le RSCA échoue juste au pied du top 6, l'adversaire de D1B ne déchaînera pas les foules puisqu'il s'agirait de Lommel, 6e de Proximus League au classement général. Les deux autres adversaires seraient le 14e et le 15e de D1A soit, à l'heure actuelle, le Cercle de Bruges et le KV Ostende. Les chances de voir le Cercle (à 6 points d'Eupen) passer 13e sont quasi-nulles ; la lutte contre la relégation déterminera donc les adversaires du RSCA en PO2 dans ce cas de figure, mais au moins une de ces deux équipes serait une certitude.

En l'état, cela donnerait donc :

Anderlecht

Cercle de Bruges

KV Ostende

Lommel

Waasland-Beveren remplacerait le Cercle ou Ostende en cas de maintien lors des deux dernières journées.

Option 2 : Anderlecht est 8e

Si Anderlecht restait à sa position actuelle au classement, l'adversaire de D1B serait probablement plus intéressant sur le plan sportif : il s'agirait du Beerschot, 5e de D1B (et peut-être promu d'ici là, les Anversois jouant la finale pour la montée). Le 13e et le 16e (soit la lanterne rouge) de D1A seraient également au programme ; l'AS Eupen (29pts) a de grandes chances de rester 13e au classement , les Pandas étant sauvés et jouant à Malines et contre Bruges le dernier jour. S'ils venaient à prendre quelques points, ils pourraient cependant dépasser Saint-Trond (32 pts) et même Mouscron et Courtrai (33 pts chacun) entrent encore en considération pour cette 13e place, mais cela reste peu probable.

En l'état, cela donnerait :

Anderlecht

AS Eupen (ou STVV, ou dans le moins plausible des cas Mouscron ou Courtrai)

Waasland-Beveren (ou Cercle, ou Ostende)

Beerschot

Option 3 : Anderlecht est 9e

L'option la moins plausible : le RSCA peut encore terminer 9e au classement et passer derrière Zulte Waregem. Cela implique de dilapider 4 points d'avance sur les 6 derniers à prendre, mais mathématiquement, c'est une possibilité. Anderlecht jouerait alors avec le 12e de D1A et avec deux équipes de D1B : Virton (1er) et l'Union Saint-Gilloise (4e).

Ironiquement, le derby bruxellois et un Virton ayant fait le buzz cette saison (en plus de disposer d'un capital sympathie élevé) seraient la meilleure option sur le plan à la fois sportif et financier, le Lotto Park pouvant espérer se remplir un peu. Quant au 12e de D1A, il s'agit actuellement de Saint-Trond, mais Courtrai et Mouscron sont des possibilités ; une poule 100% "Région Wallonie-Bruxelles" est donc envisageable. De là à dire qu'Anderlecht doit espérer terminer neuvièmes, il y a un sacré pas que nous ne franchirons pas.

En l'état, cela donnerait :

Anderlecht

Saint-Trond (ou Mouscron, ou Courtrai, voire Eupen dans le cas le moins plausible)

Excelsior Virton

Union Saint-Gilloise