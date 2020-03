Le Standard, un match référence pour le Diablotin de Charleroi ?

Solide défensivement, malgré la pression de Maxime Lestienne, et à l'aise quand il s'agissait d'aller vers l'avant, le jeune Maxime Busi a brillé contre le Standard, dimanche soir.

Animé par la rage de vaincre, il ne cache pas qu’il apprécie ce genre de duels au sommet. "Même s'il ne faut prendre aucun match à la légère, c’est les matchs qu’on aime tous jouer, c’est un derby et un derby ça se gagne", expliquait-il à l’issue dans les travées du Stade du Pays de Charleroi.

"Un match référence... pour toute l'équipe"

Ca s’est vu sur la pelouse avec une des partitions les plus abouties de la saison du latéral droit carolo. Au point d’en faire un match référence? "Je l’espère et je vais essayer de m’en inspirer", répond le Diablotin.

Mais Maxime Busi insiste: c’est le collectif carolo qu’il faut mettre en avant. "On a fait un très bon match, on a gardé le zéro et on en met deux. Ça doit être un match référence pour toute l’équipe", conclut-il. Une prestation dans laquelle les Zèbres pourront assurément puiser pour préparer les playoffs 1.