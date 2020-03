L'Union Saint-Gilloise s'impose en amical contre l'Antwerp

Les clubs de D1B sont actuellement en break suite à la fin de la saison régulière, mais l'Union Saint-Gilloise en a profité pour disputer un match amical.

L'Union Saint-Gilloise a affronté ce mardi l'Antwerp, 4e de D1A, pour garder le rythme lors du break entre la fin de la saison régulière et les PO2. Et les Unionistes, confrontés à un Antwerp qui a voulu donner du rythme aux joueurs en ayant besoin, ont fait le plein de confiance en l'emportant 1-2 sur des buts de Roman Ferber et Sigurd Haugen.

Côté Antwerp, le but a été inscrit par Junios Pius, de retour d'une grave blessure occasionnée en août dernier lors du match d'Europa League face au Viktoria Plzen.