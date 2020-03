🎥 David Beckham réagit bien aux moqueries du public adverse

Le club de la légende du foot anglais faisait ses débuts en MLS ce week-end. Résultat ; une première défaite 1-0 sur la pelouse du Los Angeles FC. Isolé dans sa loge, le public californien n’a pas manqué de taquiner le richissime homme de 34 ans :

David Beckham paraissait en effet bien seul. Il fut rejoint par sa compagne Victoria et certaines stars (Ramsey, Longoria, notamment) par la suite.

Plus important, voici, pour rappel, le seul et joli but inscrit au cours de la rencontre :

🆕 season, same @11carlosV



đŸ‡ČđŸ‡œ @LAFC's reigning MLS?ref_src=twsrc%5Etfw">@MLS MVP spoils @InterMiamiCF's debut with a chip David Beckham's former team-mate Eric Cantona would have been proud of đŸ€©pic.twitter.com/5MAlq1xgqQ