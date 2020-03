"On a dit que Vincent Kompany ne croyait pas en moi ? C'est faux"

Sebastiaan Bornauw n'aura disputé qu'un seul match aux côtés de Vincent Kompany...

Mais il garde pourtant de bons souvenirs des moments partagés avec le capitaine du Sporting à Anderlecht. Et il rejette l’idée, souvent répandue, que Vincent Kompany ne croyait pas en lui. "C’est faux", insiste Sebastiaan Bronauw dans les colonnes du Laatste Nieuws.

Cette saison? J'espère encore les playoffs 1, mais...

Et il raconte une anecdote pour illustrer sa réponse. "Alors que mon transfert était déjà réglé, je me suis encore entraîné une fois à Neerpede. Ce jour-là, Vincent est venu travailler individuellement avec moi. Il n’était pas obligé de le faire puisque je n’étais plus un joueur d’Anderlecht. Mais il l’a quand même fait. C’est un geste que je n’oublierai pas. J’aurai toujours le plus grand respect pour Vincent."

Et plus que du respect, Sebastiaan Bornauw croit aussi au projet que le Diable essaye de mettre en place à Anderlecht. "Pour cette saison, je continue d’espérer qu’Anderlecht sera en playoffs 1, mais ça devient de plus en plus difficile. Mais le projet de Vincent, ça fonctionnera. Il faut juste du temps."