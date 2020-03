Ivan Leko met le Club en garde : "Malgré notre avance, nous n'avions fait que 12 sur 30 lors des PO1"

Attention à la division des points au début des PO1 qui réduira l'écart, aujourd'hui confortable, entre Bruges et son dauphin et pourrait jouer un mauvais tour au leader.

C'était en 2018, l'année du titre. Ivan Leko se souvient, et tient à avertir son ancien employeur de ce qui a failli lui jouer un mauvais tour à l'époque : "Après la première journée de PO, nous avions même neuf points d'avance. Nous souhaitions alors valider le titre au plus vite, mais c'est très délicat et c'est là que les tracas ont commencé", confiait le Croate à Het Laatste Nieuws.

Cette avance trop grande explique pourquoi nous n'avons pris que 12/30 dans les PO1

"Dans ces conditions, quelque chose que vous ne voulez pas spécialement, se met en place. Avec une telle avance au classement, on tente de tout de même guider le groupe vers la victoire, mais c'est le contraire qui risque de se passer." Et c'est en effet ce qui s'est passé. Sur les six matchs qui ont suivi, les Blauw & Zwart n'en avaient remporté qu'un seul.

Aujourd'hui, Leko espère aider ses anciennes couleurs avec ses conseils basés sur son propre vécu : "Garder le même esprit, et préparer chaque match comme s'il s'agissait d'un match de championnat normal. Malgré notre avance, nous n'avions fait que 12 sur 30 lors des PO1 cette saison-là. Ils doivent travailler match par match sans regarder trop en avant, et sans penser à autre chose. Sinon, cela pourrait mal tourner."