Officiel : la Pro League prend des mesures pour éviter la propagation du coronavirus

La Pro League a décidé de réagir, sur recommandations des autorités fédérales, pour éviter la propagation du coronavirus.

Les autorités du football belge ne vont pas aussi loin que certains autres championnats européens. Tous les matchs de ce week-end auront bien lieu. Et les supporters pourront bien se rendre dans les stades, pas (encore) question de matchs à huis-clos donc.

En revanche, la Pro League, dans un communiqué officiel, a donné de nombreuses recommandations et directives aux clubs et supporters. Par exemple, il est demandé aux supporters qui ont la fièvre de regarder les matchs devant leur petit écran. Le contact physique avec les joueurs est proscrit également. Les selfies et les séances d'autographes avec les joueurs ne seront donc plus permises. Aussi, les poignées de main en début de rencontre n'auront, jusqu'à nouvel ordre, plus lieu. Enfin, les interviews devront se faire à une distance de minimum un mètre du joueur.

Voici le communiqué complet de la Pro League :