🎥 Le football argentin, définitivement un monde à part

Ce samedi soir, un des clubs les plus populaires du monde, et d'Argentine certainement, a remporté un titre in extremis.

Comme nous l'écrivions plus tôt dans la journée, la légende charismatique Diego Maradona - présent pour supporter son club de coeur Boca Junior, malgré qu'il soit l'entraîneur d'une autre équipe argentine - embrassait follement le buteur maison Carlos Tevez. Boca Juniors a profité de sa victoire et du match nul de son rival pour arracher le titre lors de la dernière journée, aux dépens de River Plate. Ce qui a entraîné des scènes de joie impressionnantes, partout dans Buenos Aires, et plus particulièrement dans le quartier populaire de Boca : #Deportes

Boca Juniors, campeón de la Superliga Argentina.

Festejos de los hinchas de @BocaJrsOficial en #PuertoMadryn pic.twitter.com/bo7Us7NGkb — Canal 12 (@Canal12web) March 8, 2020 Le chaud public argentin avait déjà marquer le coup, en mettant une ambiance de feu en début de rencontre, dans l'un des plus mythiques stades du monde : Nos amis en direct au cœur de la 12 cette nuit! pic.twitter.com/RxHl9mtkzw — El Pipa Matteo đŸ‡ŠđŸ‡· (@Bocaficion) March 8, 2020 La passion et la ferveur sont contagieuses en Argentine. A tel point que, lorsqu'un joueur marque un but, il le célèbre chaudement également. Tevez a beau avoir une carrière monstrueuse, cela n'y change rien : Un autre monde, folie sans nom. pic.twitter.com/HcuoJEKKeK — Jean-Félix (@Piazzooo) March 8, 2020