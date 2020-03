Krépin Diatta : "Nous retrouvons notre meilleure forme"

Bruges a remporté le derby face au Cercle (2-1). Les deux buts Blauw & Zwart ont été inscrits d'une frappe à distance. Hans Vanaken en première période et Krépin Diatta après la pause.

"C'est toujours bien de gagner un derby. Nous savions ce qui était en jeu, tant pour Cercle que pour nous. C'était donc à nous de ne pas lâcher contre une équipe qui restait sur un 12/12. Nous avons fait ce que nous devions faire et après le match, vous entendez que le dauphin a perdu contre Charleroi. Cela a rendu la victoire encore meilleure, bien sûr. Nous devons encore nous rendre à Eupen la semaine prochaine, mais nous avons désormais 15 points d'avance sur Gand, alors nous ferons tout notre possible pour gagner là-bas aussi", confiait un Diatta ravi après la rencontre, sur le site du Club.

La rencontre a été agréable à suivre, le Cercle a essayé de sortir de temps en temps, mais le Club s'est révélé être un leader autoritaire : "L'entraîneur nous avait demandé de prendre le contrôle du match dès la première minute et nous avons très bien réussi", poursuivait le Sénégalais.

"Je suis très content de mon but, parce que nous travaillons très dur à l'entraînement pour tirer de l'extérieur des seize mètres. En attendant, je me sens mieux qu'il y a quelques semaines, mais je ne suis pas encore complètement remis de mes blessures. C'est pourquoi je fais parfois des sessions séparées du groupe pendant la semaine, mais cela se développe dans la bonne direction. Je pense aussi qu'en tant qu'équipe, nous retrouvons notre meilleure forme celle d'avant le Nouvel An et c'est important, car la finale de la coupe et les PO1 arrivent à grands pas."