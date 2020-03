Hairemans préface la "finale" : "Un match très ouvert, sinon ce sera pour Anderlecht"

Geoffry Hairemans était naturellement déçu du match nul enregistré contre Eupen. Mais le milieu de terrain malinwa était déjà concentré sur la finale de dimanche.

Un match nul entre Genk et Malines, combiné à une victoire des Mauves à Saint-Trond, enverrait Anderlecht - contre toute attente - en Play-Offs 1. Frustré de ne pas avoir saisi la belle opportunité contre les Pandas, et pour éviter un tel scénario, Hairemans nous explique : "En début de saison, tout le monde aurait signé pour une telle position au classement. Ce match contre Genk sera comme une finale de Coupe".

"Ca sera tout ou rien" poursuit celui qui a déjà disputé 21 rencontres cette saison, pour un but inscrit et trois passes décisives délivrées. "Les deux équipes voudront gagner. Sinon, le dernier ticket tant convoité sera pour Anderlecht".

Et son coach, Wouter Vrancken, de préciser que le match sera fort différent du dernier Malines - Eupen : "La rencontre sera beaucoup plus ouverte. Eupen faisait beaucoup de fautes et n'a pas proposé énormément de football. Quant à nous, nous jouerons de la même manière. Avec la même intensité !"