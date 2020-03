Aleksandar Jankovic riposte après les accusations du Standard de Liège

L'ancien entraîneur du Standard Aleksandar Jankovic est ciblé par une plainte de la part de son ex-club, accusé d'avoir reçu des commissions de la part de Dejan Veljkovic. Il est prêt à aller jusqu'au bout pour se défendre.

Dans un communiqué envoyé à nos confrères de La Dernière Heure, Aleksandar Jankovic, ancien entraîneur du Standard et actuellement en poste chez les U21 chinois, a expliqué sa position vis-à-vis du club liégeois (qu'il a dirigé en 2016-2017). Le Standard a en effet porté plainte contre Jankovic après que celui-ci ait été accusé d'avoir perçu de fortes sommes suite à des montages frauduleux liés à la société de Dejan Veljkovic, ce que la direction des Rouches aurait appris dans le cadre du Footgate et de ses révélations.

"Je n'ai pas encore reçu de confirmation officielle (de cette plainte du Standard) malgré les efforts de mes avocats qui ont contacté directement le Standard et son président", entame Jankovic, qui s'en prend violemment à la presse : "C’est scandaleux que des accusations aussi graves soient lancées par certains journalistes et non par la justice (...) Si certains journalistes ont envie de se la jouer Sherlock Holmes (...) ils devront aussi assumer leurs responsabilités devant la justice."

Prêt à aller "jusqu'à Strasbourg"

Aleksandar Jankovic estime que la plainte de Bruno Venanzi arrive au "bon moment" pour le club, lié à plusieurs (en réalité, une seule, dans le dossier Edmilson-STVV) enquêtes. "Si Mr Venanzi veut se cacher derrière mon nom, il a choisi la mauvaise personne. J'utiliserai tous les moyens juridiques pour prouver la vérité et irai jusque Strasbourg (la Cour Européenne des Droits de l'Homme, nda) s'il le faut".

Quant à la présence de son nom dans le carnet de Dejan Veljkovic, Jankovic l'a apprise "via les médias" dans le Grand Debrief de Proximus et La Dernière Heure, affirme-t-il. "Les contrats de scouting signés entre le Standard et Mr Veljkovic n'ont rien à voir avec moi, je n'ai jamais entendu le nom de la société de Mr Veljkovic. Tous mes contrats sont transparents et officiels, tous mes impôts ont été payés (...)".