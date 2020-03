La prochaine saison de D1A pourrait également se disputer ... à 20 équipes

Alors que la Pro League s'est réunie ce mercredi sans prendre de décision définitive concernant la suite (ou la fin) du championnat, plusieurs options sont envisagées ... et l'une d'elles est de jouer la saison prochaine à 20 équipes.

Comme nous vous l'expliquions plus tôt aujourd'hui, la Pro League envisage, en cas de fin de saison prématurée et d'impossibilité de déterminer relégué et promu en D1A et D1B, de disputer la saison 2019-2020 à 18 équipes, Waasland-Beveren restant en D1A et OHL et le Beerschot étant tout deux promus.

Mais une autre option, moins plausible, est également dans un coin de la tête de certains clubs : en profiter pour une refonte totale du système belge. Le "K11", comme il est surnommé côté néerlandophone ("Kleine 11", les "petits" clubs de D1A), seraient favorables à une D1 à 20 équipes, la D1B et la D1 Amateurs se mélangeant alors pour ne pas laisser en l'état le système actuel de second échelon à 8 équipes, jugé non-viable par beaucoup. En plus du "K11", les clubs de D1B et ... le FC Bruges seraient partisans de ce nouveau format.

En l'état, cela impliquerait que OHL, le Beerschot, Westerlo et Virton monteraient. Si l'Excelsior Virton venait à ne pas disposer de sa licence pour la D1A (une possibilité à ne pas écarter), l'Union Saint-Gilloise prendrait la place des Gaumais.