"La dernière chance de la Belgique" : le sélectionneur des Pays-Bas voit la Belgique favorite à l'Euro 2021

Ronald Koeman et la jeune génération des Pays-Bas auront un an de plus pour monter en puissance avant l'Euro 2021. Un délai qui peut tout changer. Le sélectionneur des Oranje a analysé la situation pour Marca.

Interrogé par le quotidien espagnol Marca, Ronald Koeman a convenu que le changement de génération qu'a connu les Pays-Bas récemment a eu un gros impact sur les résultats. "Nous avons eu un énorme creux et même si ça pourrait arriver à n'importe quel pays, je ne pense pas que cela puisse arriver à l'Espagne ou l'Italie car ils ont un championnat domestique plus compétitif que celui des Pays-Bas", estime le sélectionneur néerlandais. "Le fait que des joueurs comme Wesley Sneijder, Arjen Robben, Rafael van der Vaart ou Robin van Persie aient tous pris leur retraite internationale a eu un grand impact. Nous avons des joueurs talentueux comme Frenkie de Jong ou Matthijs de Ligt, mais beaucoup de nos jeunes nécessitent du temps", pointe-t-il. Du temps, la jeune génération batave en aura donc un peu plus que prévu avec le report de l'Euro 2020 à 2021. "Nos joueurs doivent progresser en termes d'intensité. Certains ont disputé la Ligue des Champions, comme l'Ajax Amsterdam qui a éliminé le Real Madrid la saison passée ; c'était un moment fondamental. Si nous avons une bonne formation, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de pression en Eredivisie et que les jeunes peuvent y percer et s'améliorer", explique Koeman. "Les joueurs qui sont partis à l'étranger doivent servir d'exemple : il y a De Ligt (Juventus), De Jong (Barcelone), d'autres en Premier League ... L'intensité qu'ils y connaissent est ce qu'il nous faut". L'Euro 2021, dernière chance des Belges ? Enfin, Ronald Koeman a été interrogé sur l'équipe qui, à ses yeux, a les meilleures chances de briller à l'Euro 2021 et visiblement, l'ancien joueur du FC Barcelone se méfie des Diables Rouges. "La Belgique a l'expérience du Mondial en Russie et des joueurs de grande qualité : Lukaku, Hazard, De Bruyne ... Une bonne défense également", souligne-t-il. "Cela pourrait être la dernière chance pour la Belgique de gagner quelque chose au vu de l'âge de certains joueurs. Cela pourrait être le dernier grand tournoi [de ces joueurs]", conclut Koeman. Rendez-vous ... dans un an et quelques mois.