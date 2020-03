Manchester United fait de Victor Osimhen une priorité

Ole Gunnar Solskjaer a fait savoir qu'il voulait que les dirigeants mancuniens transfèrent Victor Osimhen pour la prochaine saison.

Malgré quelques blessures et son jeune âge, l'ancien attaquant carolo a inscrit 13 perles cette saison en Ligue 1. Pas étonnant que les plus grands clubs européens soient intéressés par le Nigérian de 21 ans. Manchester United en fait ainsi une de ses priorités, indique le Sun de ce mardi.

Cela ne sera néanmoins pas une mince affaire pour les Mancuniens. Ils ne sont pas les seuls sur le coup. Qui plus est, avant la suspension de l'ensemble des championnats, ou presque, le principal concerné semblait vouloir rester à Lille un petit temps. Pour RMC, Osimhen indiquait fin février :

"J'aimerais rester à Lille, faire encore mieux et marquer plus de buts pour mon équipe. Je dois beaucoup au club, le président Gérard Lopez décidera de ce qui se passera mais j'aimerais beaucoup rester à Lille. On ne sait jamais ce qui peut se passer mais quand j'ai signé ici, les dirigeants m'ont dit qu'ils voulaient que je reste".